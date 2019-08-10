В Каменке вблизи горевшего военного арсенала взрывами были повреждены более 50 домов

ТАСС, 10 августа. Взрывы на военном арсенале, произошедшие 5 августа вблизи населенного пункта Каменка в Ачинском районе Красноярского края, повредили более 50 домов, шесть домов, по уточненным данным, уничтожены полностью.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Комиссии по оценке ущерба обследовали 59 жилых домов, шесть из них уничтожены, 53 дома получили частичные повреждения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что также частично повреждены здания школы и детского сада.

"В результате двух новых взрывов, которые произошли 9 августа, было повреждены пять автомобилей, железнодорожное полотно на перегоне "Улуй - Ачинск", а также выбиты стекла в хозяйственном поезде", - сказали в оперативных службах.