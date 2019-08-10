В Тульской области задержан водитель, скрывшийся с места ДТП с тремя погибшими

ТАСС, 10 августа. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Mitsubishi Lancer, скрывшегося с места ДТП в Кимовске, в котором три женщины погибли и одна получила травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

"Сотрудниками областной Госавтоинспекции, уголовного розыска и МО МВД России "Кимовский" в кратчайшие сроки обнаружен и задержан мужчина, который, предположительно, находился за рулем автомобиля Mitsubishi в момент ДТП и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. По предварительной версии, 31-летний мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Ранее ТАСС сообщал, что в результате аварии погибли три женщины, одна пострадала.

Следственное подразделение отдела МВД возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").