В Новгородской области в 2,5 раза выросло число участков, подтопленных ливнем

ТАСС, 10 августа. Число приусадебных участков в Новгородской области, которые оказались подтопленными из-за ливня, увеличилось до 136, что в 2,5 раза больше, чем было накануне, говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ МЧС.

"В семи населенных пунктах Демянского, Маревского, Валдайского и Окуловского районов подтоплены 136 приусадебных участков, размыты 13 участков дорог, отсутствует проезд к шести населенным пунктам. На места подтоплений направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, силы и средства аэромобильной группировки ГУ МЧС с целью оказания помощи населению", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, организована работа трех пунктов временного размещения. Главное управление МЧС России по Новгородской области и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 34 единицы техники и 101 человек. "Организована работа оперативного штаба ГУ МЧС, налажено взаимодействие главка, органов местного самоуправления, ГИБДД, правительства Новгородской области и метеорологов", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что более 70 человек, в том числе 5 детей, находятся в зоне подтопления на территории Новгородской области. Жители отрезаны от суши, спасатели в субботу доставят им продукты и питьевую воду.