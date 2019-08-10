Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области

ТАСС, 10 августа. Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры области.

В результате инцидента пострадали 16 человек.

"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

В тексте также указано, что прокуратура проводит проверку после данного ДТП. В размещенном на сайте УМВД по региону сообщении отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус и съехал в кювет.

В сообщении на сайте правительства региона говорится, что автобус вез группу курганских туристов отдыхать на озеро Узково. Все пассажиры были застрахованы. Собственник автобуса находится на месте происшествия, оказывает необходимую помощь.

ДТП произошло утром 10 августа. В автобусе находились 47 пассажиров. По предварительным данным МЧС, ДТП произошло из-за отказа рулевого управления.