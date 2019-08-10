СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени

ТАСС, 10 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в СК.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказали в СК.

"По версии следствия, 10 августа около 00:20 по местному времени на улице Интернациональной в Тюмени двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который передвигался на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требование правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, в результате чего один из сотрудников получил ранения", - сообщили в СК. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у него изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.