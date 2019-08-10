Сильный ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сто пятьдесят деревьев были повалены в Москве 8 и 9 августа из-за сильного ветра, повреждено 36 автомобилей. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"За двое суток после объявления штормового предупреждения правительством Москвы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирования населения, несмотря на то, что сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, и было повреждено 36 автомобилей. За двое суток в столице выпало 26 мм осадков", - сказал он.

По данным Гидрометцентра России, дожди в Москве прекратятся к вечеру субботы. Максимальная температура достигнет 18 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.