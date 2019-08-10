В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине

ТАСС, 10 августа. Управление МВД по Воронежской области проводит проверку по факту ДТП на 691-м километре трассы М-4 "Дон", в котором один человек погиб, еще пятеро, в том числе 9-летняя девочка, пострадали. Грузовой автомобиль Man врезался в людей, вышедших из машин после аварии, которая случилась несколькими минутами ранее, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

"В Павловском районе Воронежской области на 691-м километре автодороги М-4 "Дон" 60-летний водитель грузового автомобиля Man с прицепом допустил столкновение с автомобилями Hyundai Elantra и Toyota Corolla, которые столкнулись 5-10 минутами ранее. Водители и пассажиры находились вне салонов транспортных средств в непосредственной близости от места ДТП. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля Hyundai скончался на месте, еще пять человек, в том числе 9-летняя девочка, получили травмы. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Первая авария произошла около 04:20 мск. 26-летний водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota под управлением 44-летнего жителя Ярославской области. Спустя несколько минут с управлением не справился водитель грузовика, уточнили в пресс-службе УМВД по Воронежской области. Пострадавшие госпитализированы.