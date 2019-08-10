Адвокат сообщил о задержании не менее четырех человек после обыска в офисе ФБК в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере четырех человек в ходе обысков в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы ФБК.

"Я стою перед зданием ФБК, меня и мою коллегу внутрь не пускают. Сейчас задержали четырех человек, внутри находятся еще шестеро. Обыск проводится в рамках уголовного дела об отмывании денег сотрудниками ФБК", - сказал адвокат.

В свою очередь глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой также предоставляют правовую помощь сотрудникам ФБК, заявил журналистам, что задержаны уже девять человек. После окончания следственных действий задержанных повезут на допрос в Следственный комитет, отметил он.

Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег сотрудниками ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валютах, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги.