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СМИ: в Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

Никто не пострадал

ГААГА, 10 августа. /ТАСС/. Крыша стадиона голландского футбольного клуба AZ Alkmaar частично обрушилась в субботу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Насколько известно, посетителей на стадионе в этот момент не было, никто не пострадал", - отметил телеканал.

Причина обрушения остается неизвестной. В субботу в Нидерландах порывы ветра достигают 22 м/с.

На месте инцидента работает полиция. Следующая домашняя игра AZ Alkmaar запланирована на вторник, клуб встречается с украинской командой "Мариуполь" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Пока не понятно, сможет ли она состояться на стадионе.

Расположенный в Алкмаре стадион был открыт в 2006 году. Три года назад на его крыше были установлены солнечные панели.

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