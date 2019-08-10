Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при инциденте со стрельбой в Норвегии

ТАСС, 11 августа. Российские граждане не пострадали и не были вовлечены в инцидент со стрельбой в мечети в пригороде Осло. Об этом в воскресенье сообщило посольство РФ в Норвегии.

"По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум (пригород города Осло) 10 августа этого года", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее странице в Facebook.

Стрельба произошла в субботу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Полиция информировала об одном пострадавшем. Стрелок был задержан на месте происшествия. По данным правоохранительных органов, это молодой гражданин Норвегии, который действовал в одиночку.

По данным агентства France-Presse, через несколько часов после инцидента полиция Норвегии обнаружила тело родственницы стрелка в одном из домов в Бэруме недалеко от места совершения нападения.