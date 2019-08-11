{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при столкновении грузового поезда с иномаркой в Бурятии

Полиция выясняет обстоятельства происшествия

ТАСС, 11 августа. Три человека погибли в воскресенье при столкновении грузового поезда с легковым автомобилем на станции Боярск в Кабанском районе Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, сегодня около 11:00 местного времени (06:00 мск) на станции Боярск в Кабанском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Mitsubishi Libero. В результате погибли три человека, которые находились в иномарке", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личности погибших.

Теги
Россия
Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 30
Еще 18 человек числятся пропавшими без вести
Читать полностью