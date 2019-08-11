Три человека погибли при столкновении грузового поезда с иномаркой в Бурятии

ТАСС, 11 августа. Три человека погибли в воскресенье при столкновении грузового поезда с легковым автомобилем на станции Боярск в Кабанском районе Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, сегодня около 11:00 местного времени (06:00 мск) на станции Боярск в Кабанском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Mitsubishi Libero. В результате погибли три человека, которые находились в иномарке", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личности погибших.