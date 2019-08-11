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Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В происшествии также пострадал ребенок

ТАСС, 11 августа. Грузовик с прицепом в воскресенье утром столкнулся с легковым автомобилем в Лысковском районе Нижегородской области, погибли два человека, также пострадал ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением из-за погодных условий, в результате чего прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным легковым автомобилем. В результате водитель и взрослый пассажир легкового автомобиля погибли, ребенок, находившийся в салоне, доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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РоссияНижегородская область
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