{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Иерусалиме десятки палестинцев пострадали в стычках с полицией у мечети Аль-Акса

По информации агентства WAFA, израильская полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона толпы молящихся в парке при мечети

ТАСС, 11 августа.  Десятки палестинцев, пришедших на праздничную молитву к священной для мусульман мечети Аль-Акса в центре Иерусалима, пострадали в результате стычек с израильскими полицейскими. Об этом в воскресенье сообщило агентство WAFA.

По поступающей информации, израильская полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона толпы молящихся в парке при мечети, неоднократно открывала огонь по арабам резиновыми пулями.

На настоящий момент, по данным медиков, не менее 20 палестинцев, в том числе один подросток, получили ранения. Несколько арабов арестованы.

Утром в воскресенье несколько тысяч палестинцев пришли к Аль-Акса на молитву в первый день главного в исламском мире праздника Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения, Курбан-байрам).

Теги
Израиль
Двое судимых сбежали из психиатрической больницы под Волгоградом
Один из них был судим за убийство, другой - за угон машины и грабеж
Читать полностью