Двое судимых сбежали из психиатрической больницы под Волгоградом

ТАСС, 11 августа. Полиция Волгоградской области ищет двух сбежавших из психиатрической больницы ранее судимых мужчин, которые находились на принудительном лечении, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В ночь на воскресенье через окно, отжав решетку второго этажа здания, самовольно покинули палату Волгоградской областной психиатрической больницы № 1 два человека, находящиеся на принудительном лечении", - сообщили в полиции.

Один из сбежавших был судим за убийство, другой - за угон машины и грабеж.