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El Pais: в Испании автомобиль врезался в террасу бара

По информации издания, пострадали 10 человек, в том числе ребенок

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок, пострадали в городе Жирона на северо-востоке Испании после того, как автомобиль врезался в террасу бара с посетителями. Об этом в воскресенье сообщает газета El Pais со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в субботу около 23:15 по местному времени (00:15 11 августа мск). На место происшествия немедленно прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Врачи констатировали у пострадавших травмы разной степени тяжести.

Тест на алкоголь показал, что водитель автомобиля был трезв в момент ДТП. По предварительной версии, он не справился с управлением.

Полиция проводит расследование случившегося.

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