Подозреваемый в участии в беспорядках в Москве Васильев в тяжелом состоянии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы, которые произошли 27 июля, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС его адвокат Александр Зинуров.

"Наш подзащитный находится в тяжелом состоянии. У него сахарный диабет в тяжелой форме. Неизвестно, будет ли прокурор обжаловать это решение", - сказал адвокат.

С каким ходатайством выйдет в суд СК в следующий раз, также неизвестно, добавил он. "Это может быть повторное ходатайство об аресте, ходатайство об избрании домашнего ареста или обязательство о явке, мы ждем окончательное заключение врачей", - сказал он, уточнив, что срок задержания Васильева истекает в ночь с воскресенья на понедельник.

Судья Басманного суда Москвы Ирина Вырышева в воскресенье отклонила ходатайство Следственного комитета об аресте режиссера и вернула его следователю без рассмотрения. Ходатайство было возвращено, так как вопрос ареста человека без его участия может быть решен, только если он объявлен в розыск.

Васильев был задержан в пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.