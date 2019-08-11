В Татарстане из-за утечки опасного вещества перекрыли участок федеральной трассы "Волга"

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Трассу М7 "Волга" частично перекрыли в Татарстане из-за утечки опасного вещества из автоцистерны, организован объезд, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В районе населенного пункта Званки Пестречинского района на 829 км перекрыта трасса М7, во избежание затора инспекторы УГИБДД организовали объезд опасного участка трассы М7. Происходит утечка опасного вещества из автоцистерны, перевозившей тригонокс", - говорится в сообщении.

Вещество испаряется из-за поломки холодильной установки. Тягач отцепили от цистерны и увезли на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет.

К месту инцидента доставляется песок для окружения цистерны валом. По информации ведомства, угрозы для людей нет. Автомобиль перевозил груз из Бельгии в город Стерлитамак.