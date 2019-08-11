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На Канарах 1 тыс. человек эвакуировали из-за сильных пожаров

По словам президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, пожарным удалось взять под контроль 85% загоревшихся территорий

ТАСС, 11 августа. Число эвакуированных из-за вспыхнувших 10 августа на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) сильных пожаров достигло 1 тыс. человек. Об этом в воскресенье заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес во время пресс-конференции, сообщает газета La Razón.

Ранее сообщалось о 400 эвакуированных.

По словам Торреса, вечером в субботу пожарным удалось взять под контроль 85% загоревшихся территорий, однако ситуация осложнилась в связи со сменой направления ветра. В настоящее время все доступные силы задействованы в борьбе со стихией, огню противостоят более 200 пожарных, а также ожидается, что в тушении будут задействованы десять воздушных судов.

Согласно прогнозу погоды, в регионе, охваченном пожарами, в ближайшее время не ожидается дождей, воздух прогреется до 30 градусов, а максимальная скорость ветра составит 70 км/ч, что негативно может сказаться на тушении.

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