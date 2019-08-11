Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев - Харьков. Об этом в воскресенье сообщил художественный руководитель театра Олег Орищенко.

"Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31-м году жизни", - написал Орищенко на своей странице в Facebook.