На востоке Чехии разбился спортивный планер

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Спортивный планер разбился в воскресенье в аэропорту города Гавличков-Брод на востоке Чехии в 120 км от Праги. Об этом сообщила журналистам представитель чешской полиции Дана Чирткова.

"Пилот погиб, - сказала она. - Информация о трагедии поступила в правоохранительные органы в 12:15 по среднеевропейскому времени (13:15 мск). Планер рухнул во время маневра по его подъему в воздух самолетом, к которому он был прикреплен тросом".

Причины ЧП расследует полиция. К следствию, как отметила Чирткова, в ближайшее время должны подключиться эксперты Государственной авиационной инспекции.