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Полиция задержала двоих осужденных, сбежавших из психиатрической больницы под Волгоградом

Они были задержаны в Калачевском районе области

ТАСС, 11 августа. Полицейские в Волгоградской области задержали двоих судимых мужчин, которые ранее самовольно покинули психиатрическую больницу, где находились на принудительном лечении, сообщил журналистам заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"Сегодня днем в результате проведения спецоперации сотрудники полиции за хутором Ляпичевом Калачевского района задержали двоих самовольно покинувших психиатрическую больницу ранее судимых мужчин. За период отсутствия в лечебном учреждении противоправных действий ими совершено не было. В настоящее время осужденные возвращены в медицинское учреждение", - сообщил Корнаухов.

Он уточнил, что мужчины направлялись к железнодорожной станции.

Как сообщалось ранее, один из сбежавших был осужден за убийство, другой - за угон машины и грабеж.

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