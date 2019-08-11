Фигуранту "болотного дела" грозит арест за ругань со сцены на акции на проспекте Сахарова

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Фигуранту "болотного дела" Алексею Полиховичу грозит административный арест за нецензурные высказывания со сцены во время митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"В отношении моего подзащитного составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток. Причиной для этого стали непечатные слова, которые он произнес во время выступления на митинге. Сейчас он находится в отдалении полиции. Полиховича задержали в ночь на воскресенье на выходе из правозащитного центра "Мемориал",- сказала защитник. По ее словам, вопрос о наказании Полиховичу решит Мещанский суд Москвы, вероятнее всего это произойдет в понедельник, 12 августа, во второй половине дня.

Анархист Полихович был осужден за участие в беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года на три с половиной года лишения свободы. В минувшую субботу он выступил со сцены в ходе митинга на Проспекте Академика Сахарова. В своей речи он допустил матерные ругательства в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1000 человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.