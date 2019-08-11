Режим ЧС введен в двух районах Новгородской области после сильных ливней

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Новгородские власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории двух муниципальных районов области, которые сильнее всего пострадали из-за непогоды 9 августа. Подразделения главного управления МЧС по Новгородской области приведены в режим повышенной готовности, сообщил и. о. начальника управления Николай Тимофеев.

"Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Маревского и Демянского муниципальных районов, подразделения главного управления МЧС приведены в режим повышенной готовности, организована работа оперативного штаба", - сказал он на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил в ходе заседания глава Маревскго района Сергей Горкин, из-за ливней было подтоплено 43 придомовые территории и 20 домов, где проживают в общей сложности более 160 человек. От эвакуации люди отказались. Кроме того, поднявшаяся в реках вода уничтожила в районе три деревянных моста.

Глава региона Андрей Никитин дал поручения профильным министерствам обеспечить доступность медицинской помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, и обеспечить их необходимыми продуктами питания. "Чтобы раз в три или четыре дня фельдшер посещал пострадавшие населенные пункты, причем независимо от того, есть обращения или нет, то же самое по обеспечению продуктами. Вместе с главой района посмотрите, чтобы люди у нас не страдали от недостатка продуктов. Особое внимание людям старшего возраста и маломобильным гражданам, семьям с детьми", - сказал губернатор.

Аналогичные поручения были даны и по второму наиболее пострадавшему от ливней муниципальному району - Демянскому. Там подтопленными оказались более 50 домовладений, к одному населенному пункту, где находится около 20 человек, возможно только пешеходное сообщение.

По информации МЧС, 9 августа после сильных дождей в нескольких районах Новгородской области оказались подтоплены 27 домов, 136 приусадебных участков, размыто 15 участков дорог и три деревянные переправы. На данный момент остаются подтопленными шесть населенных пунктов в Демянском, Валдайском, Маревском муниципальных районах.