Режиссера Васильева перевели из реанимации в стационар изолятора

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Медики перевели в стационар изолятора временного содержания при больнице №20 режиссера Дмитрия Васильева, ставшего 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, сообщил ТАСС в воскресенье его адвокат Александр Зинуров.

"Только что нам стало известно со слов мамы Дмитрия, что его сначала перевели из реанимации, а затем в наручниках увезли в изолятор временного содержания при 20-й городской клинической больнице, к которой он прикреплен до 00:56 понедельника", - сказал защитник. Он добавил, что данная информация уточняется, а сам он уже направляется к своему подзащитному.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что заболевание у Васильева не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности. В пресс-службе СК также добавили, что заболевание "не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля" во время несанкционированной акции. 11 августа Васильева выписали из городской больницы.