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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Эксперты не обнаружили остаточное радиоактивное загрязнение после ЧП под Северодвинском

Заместитель научного руководителя ядерного центра Александр Чернышев напомнил, что повышение радиационного фона длилось не более часа

ТАСС, 11 августа. Сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) не зарегистрировали остаточное радиоактивное загрязнение после ЧП на военном полигоне под Северодвинском. Об этом в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) сообщил заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Чернышев.

Заявление размещено в соцсетях ТРК "Канал-16".

"Я должен сказать, что то, что произошло, это, безусловно, непрогнозируемый сценарий реализовался. Я должен сказать, что не так далеко там находится Северодвинск, наши люди там присутствуют, наши эксперты проводят измерения также. В Севмаше в прошлую ночь дежурила наша бригада, <...> установили прямыми измерениями <...>, что да, радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", - сказал он.

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РоссияНижегородская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
Пожар на территории воинской части в Северодвинске
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