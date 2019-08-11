Эксперты не обнаружили остаточное радиоактивное загрязнение после ЧП под Северодвинском

ТАСС, 11 августа. Сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) не зарегистрировали остаточное радиоактивное загрязнение после ЧП на военном полигоне под Северодвинском. Об этом в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) сообщил заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Чернышев.

Заявление размещено в соцсетях ТРК "Канал-16".

"Я должен сказать, что то, что произошло, это, безусловно, непрогнозируемый сценарий реализовался. Я должен сказать, что не так далеко там находится Северодвинск, наши люди там присутствуют, наши эксперты проводят измерения также. В Севмаше в прошлую ночь дежурила наша бригада, <...> установили прямыми измерениями <...>, что да, радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", - сказал он.