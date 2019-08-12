В провинции Шаньдун пять человек стали жертвами тайфуна "Лекима"

ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Девятый по счету в этом сезоне тайфун "Лекима" унес жизни пяти человек в восточной китайской провинции Шаньдун, еще семеро жителей пока считаются пропавшими без вести. Такие данные публикует в понедельник провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Циклон, ослабевший до тропического шторма, вечером 11 августа достиг побережья провинции в районе между городами Жичжао и Циндао. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с. Тропический шторм, согласно официальным данным, в той или иной степени нарушил в провинции жизнь свыше 1,6 млн человек.

Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов более 180 тыс. жителей. Тайфун повредил сельскохозяйственные культуры на площади свыше 175 тыс. га, разрушил более 600 жилых строений, а прямой экономический ущерб для провинции Шаньдун в настоящее время оценивается на сумму более 1,4 млрд юаней (порядка $200 млн).

В ночь с пятницы на субботу тайфун "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 м/с. Согласно последним официальным данным, жертвами удара стихии в провинции Чжэцзян стали 32 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести, а прямой экономический ущерб оценивается на сумму порядка 15,7 млрд юаней ($2,24 млрд).

В районе дельты реки Янцзы из-за тайфуна более чем на сутки было нарушено железнодорожное сообщение, во всем регионе было отменено или задержано несколько тысяч авиарейсов. Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромным переправ.

В настоящее время эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 2 км/ч и постепенно теряет свою силу.