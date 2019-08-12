СМИ: число жертв наводнений в Индии превысило 170

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Число погибших в различных регионах Индии из-за наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, за минувшие пять суток достигло 174 человек. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, только в минувшее воскресенье было зарегистрировано 33 смертельных случая.

Ранее сообщалось о 147 погибших.

Больше всего погибших за последние сутки отмечено в юго-западном штате Керала - 15 человек, и в западном штате Гуджарат - 11 человек. В основном в последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.