СК возбудил дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Несколько человек подозреваются в нападении на сотрудников Росгвардии в Ульяновске, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") по факту нападения на сотрудников отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемые в совершении преступления задержаны", - отмечается в сообщении.

Вечером 9 августа во дворе одного из жилых домов в Заволжском районе Ульяновска сотрудники национальной гвардии задержали мужчину за совершение административного правонарушения. В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, некоторые из них причинили телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов и пытались завладеть табельным оружием.