Уголовное дело возбудили после ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области

ТАСС, 12 августа. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Виновник ДТП заключен под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 32-летний водитель большегруза ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, которое повлекло причинение легкого вреда или средней тяжести вреда здоровью.

ДТП произошло утром 11 августа на 480 километре автодороги Москва - Уфа. Водитель большегруза превысил скорость на мокрой после дождя дороге, из-за чего полуприцеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб 37-летний водитель универсала и его супруга, их четырехлетний сын был госпитализирован, но медики не смогли его спасти. По уточненной информации, травмы получили еще трое пассажиров легкового автомобиля - две женщины и шестилетняя девочка, они доставлены в травматологическое отделение больницы.