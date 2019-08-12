Три человека погибли в ДТП в Башкирии

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Две машины столкнулись на трассе в Башкирии, погибли двое мужчин и девочка, два человека пострадали, сообщила в понедельник региональная ГИБДД.

Авария произошла около 14:30 (12:30 мск) на 18 км автодороги Бекетово - Знаменка - Исламбахты.

"Столкнулись встречные "Нива" и Volkswagen Amarok. В результате аварии погибли двое мужчин и 14-летняя девочка из отечественного автомобиля. Оттуда же госпитализированы женщина и 16-летний подросток", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.