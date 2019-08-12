Суд арестовал сотрудника ФБК за призывы к незаконному шествию после митинга в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Бориса Золотаревского, призывавшего участников согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова пойти на так называемую мирную прогулку после окончания митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Золотаревского виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 30 суток", - сказали в суде.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования. Однако после митинга некоторые его участники устроили несанкционированное шествие в центре Москвы и были задержаны.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.