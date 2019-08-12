Суд продлил арест экс-главе филиала банка "Югра" по делу о хищении 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста экс-директора столичного филиала банка "Югра" Нины Черновой, которая является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего главного акционера банка Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемой Черновой до 14 ноября", - огласила постановление судья Наталья Дударь. Чернова была арестована 15 июня, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

В ходе заседания следователь обосновал свое ходатайство тем, что Чернова после возбуждения уголовного дела в отношении ее соучастников пыталась скрыться. По мнению адвокатов обвиняемой, объективных оснований для продления срока ареста нет, а вменяемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Ранее суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто не признает. Срок предварительного следствия установлен до 18 декабря.

Банк "Югра" по размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у него была отозвана лицензия.