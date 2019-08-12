Прокурор в суде попросил домашнего ареста члену "Яблока" Костенку по делу о беспорядках

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Представитель прокуратуры выступил в понедельник в суде против отправки в СИЗО члена партии "Яблоко" Валерия Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, который рассматривает вопрос об аресте подозреваемого.

"Следователь не обосновал в достаточной мере необходимость заключения под стражу. Учитывая, что обвиняемый признал вину, прокуратура считает избыточным арест и считает, что достаточной мерой пресечения будет арест домашний", - сказал прокурор.

В свою очередь следователь в Басманном районном суде, где рассматривается дело Костенка, сообщил, что тот признал свою вину.

"Он был допрошен сразу после задержания. В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном", - сказал представитель СК.

Позиция защиты

Как рассказал адвокат обвиняемого Гаджи Алиев, за Валерия Костенка поручилась председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

"Я давно знакома с Костенком. Могу поручиться, что он будет являться на допросы и иные следственные действия. Мне известны правовые последствия, которые наступят в том случае, если он нарушит условия поручительства", - зачитал защитник заявление Слабуновой.

Алиев также добавил, что Костенок своими действиями не хотел никому причинить вред.

"27 июля на акции у мэрии я увидел, как незнакомый мне молодой человек бросил мусорное ведро в сторону цепи росгвардейцев. Я вынул оттуда пластиковую бутылку и кинул в строну полицейского, попав ему в шлем. Затем кинул еще одну пластиковую бутылку и попал в форменное обмундирование росгвардейца. Вред я причинить им не хотел, сделал это под влиянием эмоций. В содеянном раскаиваюсь, готов возместить ущерб, если таковой имеется", - сказано в показаниях Костенка.

Накануне СК предъявил Костенку обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Он стал 14-м фигурантом этого уголовного дела. Он был задержан у мэрии Москвы 27 июля и двое суток провел в отделении полиции. В интернете ранее было распространено видео, где показано, как он кидает бутылки в сотрудников Росгвардии.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.

В воскресенье Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте 13-го фигуранта дела - режиссера Дмитрия Васильева. Его освободили из изолятора временного содержания в ночь на понедельник.