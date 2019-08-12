Суд арестовал фигуранта "болотного дела" за нецензурную брань на митинге в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы арестовал на 13 суток фигуранта так называемого болотного дела Алексея Полиховича, который допустил нецензурные высказывания со сцены во время согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

"Суд признал Полиховича виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Ему назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток", - сказала она.

Полихович ранее был осужден за участие в беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года на 3,5 года лишения свободы. В минувшую субботу он выступил со сцены в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова, использовав в своей речи оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.