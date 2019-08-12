Любовь Соболь оштрафовали за организацию несанкционированного митинга

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции в столице 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Троицкого суда Любовь Соболь признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Ей назначен административный штраф в размере 300 тыс. рублей", - сказала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева, уточнив, что протокол в отношении Соболь составлен по итогам несанкционированной акции 3 августа.

Ранее Соболь была оштрафована Щербинским судом столицы также на 300 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, но не была зарегистрирована. Решение окружной избирательной комиссии в отказе допустить ее до выборов было подтверждено Мосгоризбирком. 7 августа ЦИК РФ также отказал в удовлетворении жалобы Соболь на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации. Основанием для этого стало недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку. Кроме того, Соболь были неверно заполнены документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является основанием для отказа в регистрации.