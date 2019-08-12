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СМИ: при взрыве в пригороде Багдада пострадали 13 человек

Все они получили легкие ранения

ТАСС, 12 августа. По меньшей мере 13 человек пострадали в понедельник в результате взрыва в южном пригороде Багдада. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака сообщил телеканал Al-Sumaria.

По его данным, все пострадавшие получили легкие ранения.

Мощный взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов, которая проводилась на военной базе, находящейся в районе Эд-Дора. Несколько снарядов упало на юге столицы.

Как ранее сообщил телеканал Sky News Arabia, сразу после взрыва в Эд-Доре посольство США, расположенное в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, включило сирены предупреждения об опасности ввиду того, что близ него разорвалось несколько боеприпасов.

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