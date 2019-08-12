{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Девушке, которую ударили при задержании на акции 10 августа, грозят обязательные работы

Адвокат Дарьи Сосновской уточнила, что в отношении активистки составлен протокол по статье о нарушении порядка проведения собрания

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Активистке Дарье Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

На эту тему

"В отношении моей клиентки составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ей грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы до 40 часов", - сказала адвокат.

Молоканова также сообщила, что Сосновскую госпитализируют. "Дарья обратилась к врачам, везут сейчас в больницу", - сказала защитник, не уточнив подробностей.

Теги
Россия
Аппарат омбудсмена в Петербурге передал в СК и прокуратуру заявление избитого в "Крестах"
Руководитель аппарата Ольга Штанникова добавила, что причина конфликта, которая привела к избиению, связана с вымогательством
Читать полностью