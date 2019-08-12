Девушке, которую ударили при задержании на акции 10 августа, грозят обязательные работы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Активистке Дарье Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

"В отношении моей клиентки составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ей грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы до 40 часов", - сказала адвокат.

Молоканова также сообщила, что Сосновскую госпитализируют. "Дарья обратилась к врачам, везут сейчас в больницу", - сказала защитник, не уточнив подробностей.