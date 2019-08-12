СК возбудил дело против участника незаконных акций за неоднократные нарушения на митингах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении активного участника незаконных акций Константина Котова по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга"), единственным осужденным по которой был Ильдар Дадин. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

"В отношении Константина Котова возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ. В данный момент идут следственные действия и его допрашивают в Следственном комитете", - сказала защитник.

По словам адвоката, ее подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.

Как следует из постановлении о возбуждении уголовного дела, 15 мая Котов был признан виновным в совершении административного правонарушения за организацию несанкционированной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), за что ему был назначен административный арест на срок пять суток. 12 июня Котов участвовал в несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ) в поддержку журналиста Ивана Голунова, за что был подвергнут к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Кроме того, 15 июля на своей странице в соцсетях активист разместил призывы к участию в массовом публичном мероприятии (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), за что подвергся административному аресту на десять суток. 10 августа "вблизи администрации президента РФ [он] также принял участие в несанкционированном митинге и совершил противоправные действия".

"Таким образом Котов, являясь членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №1131 района Новокосино Москвы с правом решающего голоса более трех раз в течение 180 суток совершил нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, шествия, за что привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20. 2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - говорится в постановлении.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил эту статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии.

Посте этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей и правительства они не нашли.

В новость внесены изменения (02:17 мск) - добавлены подробности об уголовном деле