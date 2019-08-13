В нескольких районах Приморья подтопило десять домов и приусадебные участки

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Десять домов, а также приусадебные участки подтоплены в результате сильных дождей в ряде районов Приморья. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В результате выпадения осадков произошло подтопление огородов и подвалов жилых домов (по информации администрации района - десять домов - прим. ТАСС) в населенных пунктах Губерово и Новостройка в Пожарском районе. В Дальнереченском районе ливневыми стоками подтоплено 34 подворья. В населенном пункте Метеоритное Красноармейского района подтоплено пять огородов, в населенном пункте Лимонники подтоплены две придомовые территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, у села Нагорного Пожарского района вода вышла на дорогу, проезд осуществляется только грузовым транспортом. Силами гарнизонов пожарной охраны Приморья сформированы пять аварийно-восстановительных бригад, которые распределены между наиболее опасными участками. Наиболее паводкоопасными районами являются Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский и Красноармейский районы.

Как уточнил ТАСС и.о. главы Пожарского района Вадим Седых, село Нагорное действительно отрезано от легкового автосообщения, но вода постепенно спадает. За прошедшую ночь ее уровень упал на 10 см. По его словам, дождей в районе не было со вчерашнего дня, что позволило ситуации стабилизироваться.

Как сообщает на своем сайте администрация Красноармейского района, для его жителей существует серьезная угроза, связанная с возможным выходом на Приморье тайфуна "Кроса" 16-17 августа. Ливневые дожди приведут к резкому подъему воды в реках на 2-6 м, в результате чего ожидается подтопление автомобильных дорог, сельхозугодий, создается угроза мостам и дамбам.

Прогноз и тайфун "Кроса"

По информации Приморского гидрометцентра ожидается, что 16-17 августа над акваторией Японского моря пройдет мощный тайфун "Кроса", который окажет влияние на погоду в крае: прогнозируются сильные (15-45 мм) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).

Одновременно с приграничных районов Китая будет смещаться активный атмосферный фронт, который принесет интенсивные дожди. Общее количество выпавших осадков может достигнуть 0,5-2 месячных норм.

Ситуация осложняется тем, что долгое время в Приморском крае уже идут дожди: в период 22-23 июля под влиянием тайфуна "Данас" и активных фронтальных разделов, 8-9 августа - тропического шторма "Франциско", 12 августа - активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна "Лекима". На северо-западе края и местами в южных районах количество выпавших осадков уже достигло 90-135 % месячной нормы.

Дождливая погода способствует переувлажнению бассейнов рек, увеличению водности и формированию локальных резких подъемов уровней воды в реках. По состоянию на 12 августа, водность рек, превышающая норму в 1,5-2,5 раза, наблюдается в северных районах края, а также отдельных западных районах Приморья.