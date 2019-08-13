Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил неблагоприятные отметки более чем на метр

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 558 см, более чем на метр превысив неблагоприятные отметки, вода зашла на территорию девяти дворов в городе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По данным Дальневосточного Гидрометцентра, в настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от поселка Нижнеспасское Еврейской АО в сторону Хабаровска. На утро 06:00 (01:00 мск) 13 августа уровень воды у краевой столицы был на отметке 558 см, прибавив 9 см за сутки <...> В результате подъема воды отмечается подтопление приусадебных участков, расположенных вдоль прибрежной территории города, где отмечаются выход реки из поймы, скопление дождевых вод, разлив мелких проток. В настоящее время подтоплены девять приусадебных участков", - говорится в пресс-релизе.

12 августа сообщалось о нескольких подтопленных дворах. В МЧС уточнили, что неблагоприятным явлением считается уровень 450 см, опасным - 600 см.

В зоне подтопления оказались также более 1,3 тыс. дач на островных территориях - островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Количество подтопленных дач за сутки практически не изменилось. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 см, там круглосуточно дежурят спасатели. При подходе гребня паводка к городу на этой неделе уровень может превысить 600 см.

Ситуация в других районах

У села Елабуга, расположенном в Хабаровском районе ниже по течению Амура, уровень воды поднялся на 21 см - до 568 см (опасной считается отметка 550 см). Вода зашла на территорию одного двора, также подтоплен один приусадебный участок в селе Петропавловка.

В Нанайском районе размыт участок межпоселковой дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси на протяжении 242 м. Проезд к ним возможен по дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Также в зону паводка попали один приусадебный участок в селе Синда и два участка в селе Дубовый Мыс, которые находятся у берега. В этот район прибыли 22 спасателя.

Из-за подъема воды в реке Уссури в поселениях Бычиха и Казакевичево подтоплено восемь участков. В поселке Корсаково-2 остаются подтопленными четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 128 заброшенных земельных участков.

В сообщении МЧС указано, что из-за прошедших с 9 по 11 августа ливней в реках южных районов Хабаровского края фиксируется подъем воды на 5-39 см за сутки. 15-17 августа на территории этих же районов снова прогнозируются дожди, временами сильные.