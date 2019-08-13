Фигурантами дел об аварийном жилье в Астраханской области стали 32 человека

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура уточнила число фигурантов дел по аварийному жилью в Астраханской области.

"В текущем году проведена работа, направленная на всестороннюю уголовно-правовую оценку в указанной [строительной] сфере. По результатам дополнительных проверок в настоящее время возбуждено 43 уголовных дела в отношении 32 лиц, в том числе заместителей глав муниципалитетов, и.о. регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), первого заместителя регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, ранее министра ЖКХ, заместителя регионального министра экономического развития, первого заместителя директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области, руководителей подрядных организаций и других фигурантов", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, было возбуждено 43 уголовных дела. Сообщалось о 23 фигурантах дел, которым были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий.

В настоящее время в отношении задержанных лиц решен вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе также отметили, что пока не могут в интересах следствия предоставить данные предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что после проверки строительной сферы региона в числе арестованных оказались и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский и экс-министр ЖКХ региона Сергей Кучумов. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств, которые они предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона для оплаты услуг фирмы "Социальные гарантии".