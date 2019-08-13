Суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес на 20 августа заседание по жалобе защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на решение о продлении ему ареста. Об этом сообщил во вторник его адвокат Андрей Доманский.

"Было подано ходатайство, учитывая позицию нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы было хотя бы два защитника. Было подано ходатайство и принято соответствующее решение суда о том, чтобы отложить сегодняшнее заседание на 20 августа на 12:00", - сказал он. По словам Доманского, суд принял такое решение из-за того, что на заседание во вторник не смогли прибыть другие адвокаты журналиста по причине занятости в других уголовных делах.

Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября. Защита тогда ходатайствовала об освобождении Вышинского из-под стражи под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета. Однако суд принял сторону обвинения, которая мотивировала просьбу продлить содержание под стражей тем, что обвиняемый "может скрываться от органов следствия".

Следующее заседание по делу журналиста назначено на 15:00 16 сентября.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Новое обвинение Доманского

Адвокат также сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вызвала его во вторник для вручения нового обвинительного акта в уголовном деле о нарушениях при приватизации земельного участка. "Меня вызывают на 14:00 для вручения нового подозрения по тому же делу, где мне уже вручали подозрение. Что именно мне инкриминируют будет известно после 14:00", - сказал он.

Генеральная прокуратура Украины 5 апреля предъявила обвинение Доманскому, вручив соответствующий документ. Доманский рассказал, что "находится в официальном статусе подозреваемого", уточнив, что в деле речь идет о нарушениях при приватизации земельного участка. Доманский также считает, что предъявленные ему обвинения связаны с защитой интересов Вышинского.

Суд Киева 8 мая назначил ему меру пресечения в виде залога в размере 192,1 тыс. гривен (около $7 тыс.), а 14 мая адвокат его внес. В январе прокуратура проводила обыски у Андрея Доманского по данному делу.