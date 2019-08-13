У побережья Индонезии произошло землетрясение

ТАСС, 13 августа. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у побережья острова Бали в центральной части Индонезии. Об этом во вторник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 184 км к юго-западу от города Денпасар, где проживают около 406 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее во вторник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 у побережья острова Бали.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.