В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения молодых людей на прохожего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после задержания двух молодых дюдей, которые в центре Петербурга напали на прохожего с ножом и пистолетом. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД, распространенном в среду.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказано в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии накануне задержали двух молодых людей в возрасте 19 лет, которые угрожали 26-летнему прохожему ножом и пистолетом, а также нанесли ему телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован. Инцидент произошел около дома 26 по Кирочной улице в центре Петербурга.

Год назад недалеко от того места, где произошел нынешний инцидент, случился аналогичный конфликт, вызвавший широкий общественный резонанс. В августе 2018 года группа несовершеннолетних подростков около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений избила двух местных жителей, которые были госпитализированы, а также ограбила магазины. Были задержаны и арестованы четыре подростка, двое из которых на момент совершения преступления находились под следствием. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ, трое фигурантов отправлены в воспитательные колонии на срок от девяти месяцев до года.