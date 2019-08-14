Гендиректора Мурманского морского пароходства заподозрили в сокрытии более 88 млн рублей

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный директор публичного акционерного общества (ПАО) "Мурманское морское пароходство" подозревается в сокрытии более 88 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО "Мурманское морское пароходство" по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году генеральный директор ПАО "Мурманское морское пароходство", заведомо зная о долгах ПАО по налогам, перевел контрагентам 88 млн рублей. Таким образом он сокрыл денежные средства организации.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза.