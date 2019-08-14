В Филадельфии произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Подразделение полицейского спецназа на бронированном спецавтомобиле прибыло в среду на место стрельбы на севере Филадельфия (штат Пенсильвания). Туда же стянуты десятки стражей порядка, передает телекомпания CBS.

По ее данным, свидетели слышали около ста выстрелов. Огонь был настолько интенсивным, что до жителей домов, расположенных в непосредственной близости от места событий, донесся запах пороха.

Отряды полиции установили оцепление вокруг места событий. Органы правопорядка настоятельно рекомендуют населению держаться подальше. Бригадам СМИ, ведущим репортажи с вертолетов, приказано очистить воздушное пространство и не мешать операции. До сих пор нет точной информации, сколько человек стреляли.

По данным телекомпании, к месту событий выехали мэр Филадельфии Джеймс Кенни и начальник городской полиции Ричард Росс. Полиция в своем Twitter подтвердила ранение нескольких сотрудников правоохранительных органов. Их число уточняется.

На позапрошлой неделе в США произошло несколько инцидентов со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

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