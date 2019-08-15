У генконсульства РФ нет сведений о пострадавших при стрельбе в Филадельфии россиянах

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не располагает информацией о том, что в результате стрельбы в Филадельфии в среду могли пострадать россияне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в дипмиссии.

"У нас на данный момент нет информации о том, что кто-либо из граждан России мог пострадать в результате стрельбы в Филадельфии", - сообщили в российском диппредставительстве.

По данным городского полицейского управления, в результате стрельбы, начавшейся в северном районе Филадельфии около 16:30 (23:30 мск) в среду, ранения получили шестеро полицейских.

Огонь ведется из жилого здания, куда полицейские прибыли для проведения обыска в рамках расследования дела о хранении наркотиков. Начальник городской полиции Ричард Росс в ходе пресс-конференции, транслировавшейся телекомпанией CNN, сообщил, что стрелок отказывается вступать в переговоры, и не исключил, что он может удерживать заложников.