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Стрельба в Филадельфии

Устроивший стрельбу в Филадельфии ранее привлекался к уголовной ответственности

Мэр города обратил внимание, что злоумышленник сумел получить в свое распоряжение "неограниченное количество огнестрельного оружия и неограниченное количество патронов"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина, открывший в среду стрельбу на севере американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил мэр Филадельфии Джеймс Кенни на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Этот парень определенно является уголовником, уголовником со стажем. У меня прямо сейчас нет под рукой его досье, но это так", - сказал градоначальник.

Он обратил внимание на то, что стрелявший сумел получить в свое распоряжение "неограниченное количество огнестрельного оружия и неограниченное количество патронов".

По данным полицейского управления, шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Первые выстрелы произошли около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск). Первоначально полицейские прибыли к дому, в котором забаррикадировался стрелок, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков. Стражи порядка ведут переговоры со стрелком, пытаясь убедить его сдаться.

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СШАСтрельба в Филадельфии
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