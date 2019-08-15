{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экологи обнаружили нефтяное пятно на реке Лене

Его протяженность составляет 2 км, ширина - 700 м

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Экологи обнаружили нефтяное пятно протяженностью 2 км в акватории реки Лена в Якутии, сообщается в четверг на сайте регионального Министерства экологии.

"По факту поступившей информации об обнаружении пленки нефтепродуктов <...> проведен рейдовый осмотр, обследована акватория реки Лены. В ходе обследования на якорной стоянке были обнаружены теплоходы "Ленанефть-2030" и буксир "Капитан Сычев", недалеко от них на водном объекте выявлено нефтяное пятно с протяженностью 2 км, шириной 700 м", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с места загрязнения отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ и оценке качества воды.

По данным властей, загрязнение Лены произошло в Кобяйском районе.

Теги
РоссияЯкутия
СМИ: на севере Ирана разбился учебный самолет
Погибли два человека
Читать полностью