Экологи обнаружили нефтяное пятно на реке Лене

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Экологи обнаружили нефтяное пятно протяженностью 2 км в акватории реки Лена в Якутии, сообщается в четверг на сайте регионального Министерства экологии.

"По факту поступившей информации об обнаружении пленки нефтепродуктов <...> проведен рейдовый осмотр, обследована акватория реки Лены. В ходе обследования на якорной стоянке были обнаружены теплоходы "Ленанефть-2030" и буксир "Капитан Сычев", недалеко от них на водном объекте выявлено нефтяное пятно с протяженностью 2 км, шириной 700 м", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с места загрязнения отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ и оценке качества воды.

По данным властей, загрязнение Лены произошло в Кобяйском районе.