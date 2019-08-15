Тонна топлива вытекла из аварийно севшего самолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Утечка топлива произошла из самолета, совершившего аварийную посадку в поле рядом с подмосковным Жуковским, вытекло около тонны горючего. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет был заправлен 16 тоннами топлива, он израсходовал всего 500 л. При аварийной посадке началась утечка топлива, на данный момент она устранена. Могло вытечь до тонны топлива", - сказал источник.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.